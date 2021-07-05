На території колишнього Львівського автобусного заводу на вул. Стрийській має бути відновлене промислове виробництво, про житлову забудову йтися не може. Таку позицію міста щодо можливої забудови території автобусного заводу оприлюднив 5 липня мер Львова Андрій Садовий.

На 5 липня призначений аукціон з продажу права вимоги за кредитними договорами збанкрутілого Львівського автобусного заводу, який проводитиме державний «Укрексімбанк». Заставним майном за угодами між «Укрексімбанком» та колишнім ЛАЗом є головний виробничий корпус заводу, виробниче обладнання, комплекс монастиря та костелу, а також інші виробничі та допоміжні будівлі. Банк планує продати лот щонайменше за 76,5 млн грн.

За словами Андрія Садового, мерія вже зауважила активну зацікавленість в аукціоні зі боку будівельних компаній.

«Я звертаю увагу на це не просто так. Бачимо різку зацікавленість до аукціону зі сторони будівельних компаній. Російські бандюки вивезли з ЛАЗу ще не все, але в нас чимало охочих завершити їхню роботу. Доводжу до відома потенційних інвесторів, що на території заводу потрібно відновити промислове виробництво. Про жодну житлову забудову мова йти не може! Це позиція громади міста. Ми не дозволимо змінити цільове призначення земельних ділянок», – заявив міський голова.

«Львову потрібні високооплачувані робочі місця. У нас є потенціал для машинобудування. Трамваї, тролейбуси, електромобілі — це те, що Львів може виготовляти для України та всього світу», – зазначив Садовий, наголосивши, що купівля боргів перед «Укрексимбанком» не дасть покупцеві права користуватись майном заводу. «Це швидше квиток на інвестиційну війну, адже таких боргів є багато і вони розміщені у різних банках», – вважає мер.

Нагадаємо, Львівський автобусний завод (ЛАЗ) — колись найбільше підприємство України (часів СРСР) з випуску тролейбусів та автобусів різного призначення. Воно було засноване 1945 року. Загальна територія заводу перевищує 56 га.

На початку 2000-х Фонд державного майна продав контрольний пакет акцій ЛАЗу фірмі російського бізнесмена Ігоря Чуркіна. Перед Євро-2012 завод постачав автобуси для міст України, які приймали чемпіонат.

Після приватизації підприємство кілька разів змінювало назву, в різні періоди воно називалося «ЛАЗ», «Пасавтотранс», «Завод комунального транспорту», холдингова компанія ЛАЗ, «Львівський автобусний завод», «Львівський автомобільний завод», «Львівські автобусні заводи». Усі вони були зареєстровані за однією адресою – вул. Стрийська, 45.

Ігоря Чуркіна неодноразово звинувачували у доведенні ЛАЗу до банкрутства. Завод припинив свою роботу в жовтні 2014 року, кілька тисяч працівників були звільнені.

Більшість юридичних осіб, які після приватизації володіли заводом, нині є банкрутами.

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