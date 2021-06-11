Львівська ІТ-компанія SoftServe облаштує офісний кампус зі спорткомплексом, школою та іншими об'єктами інфраструктури на території колишньої виправної колонії №48, що на Сихові. Загальна інвестиція компанії у цей простір перевищуватиме 50 млн доларів.

Нагадаємо, 3 червня Міністерство юстиції продало Львівську виправну колонію №48, що на вул. Хуторівка у Львові за 377,5 млн грн. Вартість майна колонії під час аукціону зросла у кілька разів. Це перший випадок продажу в'язниці в Україні. Покупцем понад 100 об'єктів колишньої колонії стала компанія «Девелопмент інжиніринг сервіс», що входить у групу компаній SoftServe.

Під час брифінгу у п’ятницю, 11 червня, представники компанії SoftServe розповіли, що облаштують на території колишньої виправної колонії квартал з офісами для своїх працівників. На цій території планують також збудувати школу, дитячий садок та спортивний комплекс. За словами співзасновника та члена Ради директорів компанії SoftServe Олега Дениса, детальнішу інформацію про майбутню забудову території сихівської колонії оприлюднять пізніше.

«Протягом останніх років SoftServe активно розвивається глобально. На сьогодні Львів є найбільшим девцентром компанії в Україні. Тут розпочався SoftServe, а також тут - понад десяток офісів у різних частинах міста. Окрім того, компанія постійно росте та збільшується кількісно. Відтак, ми давно розглядали можливість створення єдиного простору для наших команд. З появою конкретної ділянки під цей проєкт, робота над ним суттєво прискориться. Офісний кампус SoftServe стане креативним центром нашого міста та зразком офісів майбутнього», – прокоментував Олег Денис.

Компанія SoftServe оголосить міжнародний архітектурний конкурс на найкращий проект офісного кампуса. Розпочати роботу над проєктом планують вже наступного року. За попередніми оцінками, його реалізація триватиме 5-6 років. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що інвестиція компанії у розвиток простору колишньої колонії становитиме щонайменше 50 млн доларів.

У компаніях групи SoftServe працює близько 10 тисяч осіб, з яких у Львові працюють близько 4000 людей. У місті також є понад 10 офісів компанії включно з головним європейським офісом SoftServe.

Додамо, що сихівську колонію продавали двома аукціонами. У другому аукціоні, де на продаж виставили три приміщення, перемогла компанія «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар».

Виправну установу на Хуторівці створили в 1946 році. Спочатку вона діяла як дитячий виправний центр, а з 1958 року її перепрофілювали в дорослу колонію. З квітня 1961 року установа мала суворий режим утримання. На її базі працював навчальний центр, де засуджених навчали за технічними спеціальностями. З лютого 2018 року Львівська колонія №48 перестала функціонувати, засуджених перевели в інші виправні заклади.

За вилучені від продажу 48-ї колонії гроші Мін'юст планує збудувати нове СІЗО на вул. Збиральній у Львові.

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