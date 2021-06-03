Виправна колонія №48 розташована на вул. Хуторівка

Міністерство юстиції продало Львівську виправну колонію №48, що на вул. Хуторівка у Львові за 377,5 млн грн. Вартість майна колонії під час аукціону зросла майже у три рази. Це перший випадок продажу в'язниці в Україні.

Львівська виправна колонія складається з двох частин і має будівлі загальною площею 39,8 тис м² на земельній ділянці площею 13 гектарів. У четвер, 3 червня, Міністерство юстиції провело аукціон з продажу колонії на онлайн-майданчику ProZorro.Sale. Загалом на продаж виставили близько сотні об’єктів нерухомості, розташованих на ділянці площею 10,7 га. Стартова ціна лоту становила понад 132,5 млн грн. На аукціон подалися сім учасників і найбільшу пропозицію подало ТзОВ «Девелопмент інжиніринг сервіс». Компанія запропонувала утричі вищу ціну за стартову вартість – 377,5 млн грн.

За даними YouControl, компанія «Девелопмент інжиніринг сервіс» заснована у 2015 році. Її власником є львів’янин, власник кількох будівельних компаній Тарас Зубик. Тарас Зубик є керівником ПАТ «Львівський проектний інститут», що входить у групу компаній «СофтСерв».

З 2018 року виправна колонія на Сихові не використовувалась за призначенням (фото Мін'юсту)

У вересні 2020 року виконавчий комітет Львівської міськради погодив умови для забудови території колишньої Львівської виправної колонії №48. Мерія передбачила будівництво низки громадських та освітніх об’єктів на цій території. Зокрема, житлова забудова повинна займати менше ніж 25% території; громадська забудова – не менше 65%; під рекреаційні функції слід відвести не менше 10%; передбачити загальноосвітню школу на 18 класних кімнат та дитячий садок на 180 місць. У переддень аукціону мер Львова нагадав потенційним покупцям виправної колонії про ці умови.

Виправну установу на Хуторівці створили в 1946 році. Спочатку вона діяла як дитячий виправний центр, а з 1958 року її перепрофілювали в дорослу колонію. З квітня 1961 року установа мала суворий режим утримання. На її базі працював навчальний центр, де засуджених навчали за технічними спеціальностями. З лютого 2018 року Львівська колонія №48 перестала функціонувати, засуджених перевели в інші виправні заклади.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що за вилучені від продажу 48-ї колонії гроші Мін'юст планує збудувати нове СІЗО на вул. Збиральній у Львові.