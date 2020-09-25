Територія виправної колонії (позначена червоним) на вул. Хуторівка не використовується з 2017 року

Виконавчий комітет Львівської міськради погодив умови для забудови території колишньої Львівської виправної колонії №48, що на вул. Хуторівці. Мерія передбачила будівництво низки громадських та освітніх об’єктів на цій території, тому просить Міністерство юстиції, як розпорядника ділянки, ознайомити з цими умовами майбутніх забудовників. У разі їхньої незгоди з планами мерії, вони не отримають дозволів на будівництво, уже заявив мер Садовий.

Міністерство юстиції планує незабаром виставити на продаж територію колишньої колонії №48, що на вул. Хуторівці,2. Загальна площа території колонії – близько 10 га. За вилучені від продажу 48-ї колонії гроші Мін'юст планує збудувати нове СІЗО на вул. Збиральній у Львові.

За словами заступника міського голови з питань розвитку Андрія Москаленка, представники мерії провели зустрічі із мешканцями району і визначили, як цю територію мав би використовувати інвестор. Зокрема, на цій території має бути передбачений спортивний комплекс, центр для пенсіонерів, мистецький центр, медіатека, освітня школа на 18 класів та дитячий садок на 100 місць. Окрім того, на цій території має бути зелена зона не менше ніж на площі 0,8 га.

«Мінімум 65% цієї території має бути з громадською забудовою та рекреаційними зонами. Це має бути технічним завданням до конкурсу. І ніщо інше не має бути закладене у містобудівні умови і обмеження», – заявив Москаленко.

«Ми пояснили Міністерству юстиції, що цей мікрорайон має свої особливості. І ми домовились, що сформуємо умови, які будуть долучені до конкурсного завдання для потенційних покупців, щоб вони розуміли, що там не можна буде збудувати лише житло», – пояснив позицію мерії заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

«Попереджаю – якщо хтось вирішить продати цю землю забудовникам і без дозволу мешканців набудувати там багатоповерхівок, то містобудівних умов такі будівельники не отримають», – заявив мер Львова Андрій Садовий.

Львівську виправну колонію №48 створили у 1946 році.З 1961 року установа мала суворий режим утримання. На базі установи працював науково-дослідний інститут по розробці нових технологій. У 2017 році колонія №48 перестала виконувати свою функцію, зараз там немає жодного в’язня.

Нагадаємо, Міністерство юстиції уже кілька років анонсує продаж львівського СІЗО у центрі міста, на вул. Городоцькій,20. У 2018 році у Мін'юсті навіть заявили, що вже знайшли інвестора, який мав би збудувати на місці СІЗО торгово-розважальний центр та музей. Однак з того часу жодних кроків щодо продажу будівлі СІЗО не відбувається, там надалі перебувають в'язні.