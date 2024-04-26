Організатором схеми виявився голова лікарсько-консультативної комісії

Працівники ДБР спільно з СБУ викрили організовану злочинну групу в Бродівській центральній міській лікарні на Львівщині. За версією правоохоронців, медики заробляли на встановлені групи інвалідності пацієнтам. Під час обшуків у причетних вилучили понад 2,5 млн грн готівки в різних валютах.

Як розповіли в ДБР, голова лікарсько-консультативної комісії медичного закладу залучив до протизаконної діяльності чотирьох лікарів. За його вказівкою вони підшуковували серед своїх пацієнтів охочих отримати чи продовжити групу інвалідності. Проводили з ними бесіди, переконували, що вирішити питання вдасться лише з їхньою допомогою і за гроші.

«Суми для кожного пацієнта визначали різні, в залежності від того, чи інвалідність встановлюється вперше, чи її потрібно було продовжити. Для жінок послуги коштували дешевше. Найвищі цінники були для чоловіків призовного віку, яким довідка про інвалідність давала змогу виїхати за кордон», – йдеться в повідомленні ДБР.

Правоохоронці задокументували 10 випадків одержання неправомірної вигоди організатором та його співучасниками. За підготовку необхідної документації клієнти платили від 12 до 50 тис. грн. Сума, отримана зловмисниками лише за ці 10 випадків, складає майже 200 тис. грн, але, за даними слідства, заробили фігуранти на такій схемі набагато більше.

Під час обшуків у членів ЛКК вилучили велику кількість готівки та медичну документацію

Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та проживання учасників схеми. Вилучили документи, а також кошти у різній валюті: майже 500 тис. грн, понад 47 000 доларів та більше ніж 7500 євро.

Підозрюваним суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою та відсторонив голову ЛКК від виконання обов’язків. Розслідування триває, слідчі перевіряють причетність до схеми посадовців кількох МСЕК на Львівщині.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, на хабарництві викрили голову лікарсько-консультативної комісії поліклінічного відділення Бродівської центральної лікарні 61-річного Юрія Маєвича та ще чотирьох місцевих лікарів – членів комісії.

Також ДБР закликає мешканців повідомляти про факти вимагання хабарів медиками за телефоном гарячої лінії 0800 350 356.