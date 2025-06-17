Корупційна схема діяла у Бродівській центральній міській лікарні

Золочівський районний суд Львівщини виніс вирок ексголові лікарсько-консультативної комісії та чотирьом лікарям Бродівської центральної міської лікарні за отримання хабарів за оформлення і продовження груп інвалідності. Медикам призначили покарання у вигляді штрафів: організатору схеми 42,5 тис. грн, іншим по 34 тис. грн.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2025 року, колишній голова лікарсько-консультативної комісії КНП «Бродівська центральна міська лікарня» організував схему отримання хабарів лікарями медичного закладу. Вони впливали на членів МСЕК для встановлення чи продовження груп інвалідності. До корупційної схеми він залучив чотирьох лікарів. Відомо про щонайменше дев’ятьох людей, яким була встановлена чи проводжена група інвалідності за хабарі. Суми для кожного клієнта були різні від 12 тис. грн до 51 тис. грн.

«Суми для кожного пацієнта визначали різні, в залежності від того, чи інвалідність встановлюється вперше, чи її потрібно було продовжити. Для жінок послуги коштували дешевше. Найвищі цінники були для чоловіків призовного віку, яким довідка про інвалідність давала змогу виїхати за кордон», – повідомляло ДБР після викриття схеми.

Сума хабарів, які отримали медики перевищує 200 тис. грн, але за даними ДБР вона суттєво вища – під час обшуків у підозрюваних вилучили майже 500 тис. грн, понад 47 000 доларів та більше ніж 7500 євро.

ZAXID.NET повідомляв, що головою лікарсько-консультативної комісії поліклінічного відділення Бродівської центральної лікарні був Юрій Маєвич. Із порталу «Судова влада» відомо, що до схеми він залучив Віктора Каськіва, Ярослава Андріюка, Івана Беца та Василя Чижа.

Усі п’ятеро лікарів у суді визнали свою провину та просили суворо не карати. У вирок вказано, що у чотирьох із п’яти обвинувачених є встановлена група інвалідності, також усі скаржились на «збіг тяжких сімейних обставин».

Справу розглянув суддя Володимир Сивак, який визнав лікарів винними у отриманні хабарів за зловживання впливом, призначивши покарання у вигляді штрафів: організатору схеми 42,5 тис. грн, іншим по 34 тис. грн. Вирок ще можна оскаржити.