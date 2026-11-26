Голови ОСББ зі всієї України переймали досвід Сихова з енергомодернізації радянських будинків
Новини Львова від ZAXID.NET за 26 листопада
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У четвер, 26 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- ЛОВА блокує гроші. Фінансування для Центру крові Першого медоб’єднання Львова не надходить ще з літа.
- Зберегти спорткомплекс. Місто погодилось навіть викупити «Локомотив» в Укрзалізниці.
- Підтоплені могили. У ЛКП «Муніципальна обрядова служба» прокоментували сиутацію на кладовищі.
- Енергомодернізація будинків радянської забудови. Більше ста голів ОСББ зі всієї України приїхали переймати досвід Сихова.
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