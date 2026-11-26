У Львові затвердили програму фінансування поховань загиблих військових

Львівська міська рада затвердила програму фінансування поховань військовослужбовців, які загинули через російську агресію, ветеранів російсько-української війни та людей, які стали жертвами російських обстрілів Львівської громади. Також коштом міського бюджету організовуватимуть поховання окремих категорій внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення депутати ухвалили під час сесії міськради у четвер, 26 листопада.

Програма передбачає фінансування належного поховання та організацію церемоній прощання та має допомогти скоординувати роботу міських служб, які залучені до цього процесу, зокрема забезпечити транспорт і необхідні матеріали.

«В умовах повномасштабної війни місто має забезпечити належне поховання тих, хто віддав життя за Україну, ветеранів, а також людей, які загинули внаслідок ворожих обстрілів. Це не лише питання організації ритуальних послуг. Важливо скоординувати роботу всіх залучених служб, забезпечити транспорт, необхідні матеріали та проведення військових поховальних ритуалів», – пояснила директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Оксана Пригода.

Програма поширюється на чотири категорії померлих:

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військовослужбовців та інших представників сектору безпеки й оборони, які загинули або померли у зв’язку з російською агресією проти України;

ветеранів російсько-української війни;

людей, які загинули або померли внаслідок російських обстрілів Львівської громади;

внутрішньо переміщених осіб, які померли на території громади, не досягнувши пенсійного віку.

Програма також передбачає поховання переселенців, які померли у Львівській громаді до пенсійного віку. Крім організації поховань, місто оплачуватиме перевезення померлих та учасників церемоній. Також виготовлятимуть інформаційні таблиці з іменами, короткими біографіями та фотографіями загиблих.

Реалізовуватимуть програму профільні департаменти міськради та комунальні підприємства, зокрема ЛКП «Муніципальна обрядова служба» і ЛК АТП №1. Фінансування надходитиме з бюджету Львівської громади в межах видатків, які затверджуватимуть на кожен рік.