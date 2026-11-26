Удар припав на Невинномиську державну районну електростанцію

У ніч на четвер, 26 листопада, безпілотники атакували енергетичні та нафтові об'єкти у Ставропольському краї та Башкортостані Росії. На місцях виникли пожежі, зокрема на Невинномиській ДРЕС та нафтоперекачувальній станції «Субханкулово». Про це повідомили телеграм-канали та місцеві губернатори.

У Невинномиську Ставропольського краю дрони атакували промислову зону міста. Імовірно, удар припав на місцеву електростанцію. Про атаку повідомив губернатор Ставропольського краю Владімір Владимиров. За його словами, російська протиповітряна оборона відбивала наліт безпілотників, а уламки збитих апаратів упали поблизу виробничих та енергетичних об'єктів.

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Місцеві жителі перед цим повідомляли про понад 30 вибухів та активну роботу російської ППО.

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Губернатор також заявив про пошкодження промислової інфраструктури, будівель школи та філії університету. Через атаку 26 листопада заняття у школах, університетах і коледжах міста перевели на дистанційний формат.

Водночас OSINT-аналітики телеграм-каналу ASTRA, проаналізувавши відео з камер спостереження, встановили, що удар припав на Невинномиську державну районну електростанцію (ДРЕС). За їхніми даними, атаковано парогазову установку ПГУ-410 потужністю 410 МВт, яка є окремим енергоблоком електростанції.

Невинномиська ДРЕС забезпечує електроенергією об'єднану енергосистему Північного Кавказу та півдня Росії. Станція розташована поблизу хімічного підприємства «Невинномиський Азот», що входить до групи «ЄвроХім» і є одним із найбільших споживачів електроенергії ДРЕС. Підприємство виробляє компоненти для вибухівки, які постачають російському військово-промисловому комплексу.

Цієї ж ночі безпілотники атакували станцію «Субханкулово» у Башкортостані, де виникла пожежа. Голова адміністрації Туймазинського району Булат Мусін підтвердив пожежу в промисловій зоні. За його словами, вона виникла внаслідок падіння уламків безпілотників. Посадовець заявив, що загиблих і постраждалих немає, а на місці працюють екстрені служби.

Станція «Субханкулово» належить компанії «Транснефть – Урал» і забезпечує приймання, зберігання та транспортування нафти магістральними трубопроводами. Масштаби пошкоджень наразі невідомі. Підтверджених даних про зупинку прокачування нафти немає.

Крім того, цієї ночі жителі Самари повідомляли про масштабну пожежу на Куйбишевському нафтопереробному заводі.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада Сили оборони України завдали ударів по двох російських нафтопереробних заводах у Самарській області та військовому аеродрому «Саваслейка» у Ніжегородській області. Там базуються винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал».