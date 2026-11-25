Кримський міст зобразили вже без автомобільної арки

Російське міністерство транспорту змінило офіційне зображення Керченського мосту, одна з арок якого обвалилася внаслідок української атаки. Тепер на зображенні замість двох арок, які росіяни використовували як символ мосту, залишилася лише залізнична.

Нове зображення оприлюднили 24 листопада у пресслужбі російського міністерства. Допис, присвячений способам дістатися Криму з Росії, Мінтранс проілюстрував малюнком мосту в районі сполучних арок, через який їде потяг.

Водночас на зображенні немає другої, автомобільної арки. Вона обвалилася в воду внаслідок масованих атак Сил оборони України 16-17 листопада. Разом з аркою обвалилося дорожнє полотно, рух автомобілів Кримським мостом повністю зупинили.

Зазначимо, ще 19 листопада, коли автомобільна арка мосту вже обвалилась, росіяни попереджали про тимчасове припинення руху залізничною частиною мосту. Тоді ж інформацію проілюстрували зображенням Кримського мосту з двома арками.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Ілюстрація Керченського мосту 19 листопада Ілюстрація Керченського мосту 24 листопада

Нагадаємо, після атак на Кримський міст окупаційна влада півострова заявила, що відновить пасажирське сполучення катерами через Керченську протоку. Їхній рух залежатиме від погоди, через що сполучення може перериватися кілька разів на тиждень.