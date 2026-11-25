Володимир Зеленський відреагуав на заяву Олександра Лукашенка про політ до Москви

Володимир Зеленський прокоментував пропозицію лідера Білорусі Алєксандра Лукашенка разом полетіти до Москви, щоб провести перемовини з російським диктатором Владіміром Путіним. Реакцію президента опублікував телеграм-канал «Новини.Live».

Президент України Володимир Зеленський назвав пропозицію Алєксандра Лукашенка несерйозною та неконструктивною.

«Ми перебуваємо у війні, ми не можемо зустрічатися в Москві та Києві. Коли хтось так говорить, це просто несерйозна розмова. Людина не наближає нас до закінчення війни», – сказав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що заява білоруського лідера недоречна та демонструє зневагу до загиблих унаслідок російсько-української війни. Також Володимир Зеленський назвав пропозицію «недолугою» та такою, що засмічуює інформаційний простір.

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«Він пропонує мене взяти. Я йому що, валіза, чи що? Взяти мене на літак і полетіти в Москву. Для чого?[...] Люди засмічують інформаційний простір абсолютно неконструктивними пропозиціями, які точно не призведуть до закінчення війни», – прокоментував Володимир Зеленський.

Також президент зауважив, що Алєксандр Лукашенко може звернутися з аналогічною пропозицією до Владіміра Путіна. Володимир Зеленський запевнив, що гарантує лідерам Білорусі та Росії безпеку під час перемовин в Україні.

«Він може взяти Путіна й прилетіти разом у Київ, і ми гарантуємо їм безпечний прийом. Це ж перемовини», – сказав президент.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі в інтерв'ю французькому журналу Le Point заявив, що пропонує президенту України Володимиру Зеленському разом полетіти до Москви на перемовини з Путіним. Лукашенко заявив, що буде «гарантом безпеки» для українського президента.