На пікет зібралися понад 40 мешканців

У четвер, 26 листопада, львів’яни вийшли на пікет під стіни міської ради, вимагаючи зберегти спортивний комплекс «Локомотив» на вул. Федьковича. Його «Укрзалізниця» виставила на продаж, а аукціон має відбутися вже 27 листопада. Під час сесії Львівської міськради депутати ухвалили рішення про кулівлю спорткомплексу.

Мешканці міста закликають не допустити продажу комплексу. На пікет зібралися понад 40 мешканців. Люди тримають в руках плакати із надписами: «Влада, почуйте наших дітей», «Замість розвитку – продаж того, що належить громаді», «Де турбота про дітей? Де підтримка спорту?».

«Моя локація базується на спорткомплексі “Локомотив”. За рік часу, який ми там працюємо, ми назбирали близько 80 дітей. Ми зрозуміли, що на інших локаціх діти набагато важче збираються, тобто в цьому районі потрібна ця локація і дітям в у цьому районі немає де займатися», – розповів тренер ДЮСШ «Рух» Артем Фіалковський.

«Мій син займається в “Локомотиві”, секція футболу. Він дуже любить футбол. Ми шукали локацію, щоб було зручно і близько біля дому. Ми багатодітна сім'я. Нам важко возити в інше місце. А він цим видом спорту живе. Якщо закриють “Локомотив”, то в моєї дитини пропаде бажання і стимул ходити», – сказала учасниця пікету Наталія Віхоть.

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Ще напочатку акції до пікетувальників вийшов керівник Офісу спорту ЛМР Антон Нікулін, він заявив, що міська рада готова викупити спорткомплекс. Це рішення у мерії усі підтримують одноголосно.

За деякий час Антон Нікулін знову вийшов до пікетувальників і повідомив, що депутати ухвалили рішення про кулівлю спорткомплексу.

«Щойно депутати ухвалили рішення про прийняття спорткомплексу “Локомотив” у комунальну власність, за суму, яку початково виставила залізниця», – зазначив Антон Нікулін.

Йдеться також про велобокси та павільйон «Галичанка». Наступним кроком стануть переговори з «Укрзалізницею» щодо умов передачі та викупу.

«Сьогодні в сесійній залі було проголосоване звернення до прем'єр міністра України та до "Укрзалізниці" з проханням передати цей об'єкт на баланс міста, щоб місто зберегло спорткомплекс і всі гуртки, які там є. Крім того, якщо "Укрзалізниця" не захоче просто передати місту цей об'єкт, то місто готове викупити його за суму, яка сьогодні вказана в торгах», – пояснив під час зустрічі з пікетувальниками депутат Львівської міськради Сергій Івах.

Зазначимо, що раніше міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що спортивний комплекс «Укрзалізниці» у Львові має залишитися спортивним комплексом. І зазначив, що місто готове компенсувати його його оціночну вартість – понад 36,5 млн грн. Також заступник міського голови Львова Адрій Москаденко повідомляв, що на сесію Львівської міської ради виносять рішення про надання згоди на прийняття спортивного комплексу в комунальну власність міста.

Чотириповерхову споруду ДФСК «Локомотив» звели в 1908 році за проєктом архітектора Юзефа Пйонтковського, йдеться на сайті Центру міської історії. До 1939 року вона належала фізкультурно-гімнастичному товариству «Сокіл-2», а в 1940-му стала головним осередком спортивного товариства «Локомотив». У 1950-х роках до будівлі добудували нову. Комплексом почав користуватися Дорожній фізкультурно-спортивний клуб «Локомотив».

Додамо, що ДФСК «Локомотив» працює: тут проводять різні змагання залізничників, дитячі спортивні події тощо.