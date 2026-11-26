У будинку збережені оздоби

За стриманим фасадом кам’яниці на вулиці Леоніда Глібова, 15 у Львові прихована справжня галерея декоративного мистецтва кінця ХІХ ст. Там можна побачити розписи із фантастичними істотами, орнаментальні композиції, художнє скло із зображенням німфи, різьблені стелі та старовинні печі. Раніше ZAXID.NET розповідав історію цієї кам’яниці та хто з відомих львів’ян у ній жив. Бюро спадщини Львова детальніше розповіли про оздоби будинку всередині.

Кам’яницю спорудили у 1889–1896 роках за проєктом архітектора Юліана Цибульського. Вона була його власним прибутковим будинком, однак за задумом архітектора інтер’єри мали бути не лише функціональними, а й естетично довершеними. У них поєдналися елементи неоренесансу та необароко, а архітектурне оздоблення доповнили декоративна скульптура, художнє столярство, ковальство та монументальне малярство.

Будинок оздоблений у стилістиці необароко (фото Бюро спадщини)

Однією з найцікавіших особливостей будинку є збережена поліхромія стелі сходової клітки. Це складні композиції, створені за мотивами мистецтва європейського Відродження. У розписах можна розгледіти арабески та гротески – характерні для ренесансного декору химерні орнаментальні поєднання рослинних елементів, фантастичних істот і маскаронів. Серед декоративних мотивів можна побачити драконів, дельфінів, стилізовані рослини та гротескні обличчя. Насичені червоні, зелені й сині кольори виразно контрастують зі світлим тлом.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Цікаво, що оздоблення змінюється залежно від поверху. Якщо на нижніх рівнях орнаментика багатша й насиченіша, то вище вона стає стриманішою: переважають геометричні та рослинні мотиви. Центральні розети плафонів верхніх поверхів виконані у техніці гризайль. Завдяки тональним переходам вона створює враження об’ємного скульптурного рельєфу, хоча зображення виконане лише засобами малярства.

Оздоба стелі під'їзду (фото Бюро спадщини)

Дослідники звертають увагу на стилістичну подібність цих розписів до декоративного малярства актової зали головного корпусу Львівської політехніки. Є припущення, що над оздобленням кам’яниці могли працювати брати Флеки, які у 1880-х роках виконували малярські роботи в Політехніці за шаблонами архітектора Юліана Захарієвича.

Стіни в’їзного проїзду оздоблені необароковою ліпниною та декоративними барельєфами, розміщеними в обрамлених композиціях. Увагу привертають дерев’яні двері з кольоровим художнім заскленням. Серед збережених зразків є композиція із зображенням німфи, оточеної ренесансним орнаментом. Різьблені деталі, декоративні металеві решітки та художнє скло перетворюють звичайні дверні заповнення на самостійні мистецькі твори.

фото Бюро спадщини

Особливо цікаві мистецькі деталі збереглися і в окремих квартирах. В одному з приміщень можна побачити дерев’яні стінові панелі, різьблену кесонну стелю із золотистими орнаментами на чорному тлі, латунний світильник та багато декоровану кахляну піч у стилі маньєризму. Дослідники припускають, що це приміщення могло бути робочим кабінетом будівничого кам’яниці Юліана Цибульського.

В іншій кімнаті збереглися необарокова ліпнина, бронзовий світильник із кришталевими підвісками та орнаментальний паркет.

Цікавими елементами інтер’єру будинку є керамічна плитка, металеві огородження сходів та різьблені неоренесансні обрамлення дверей квартир.

Оздоби будинку (фото Бюро спадщини)

Нагадаємо, за міською програмою співфінансування у 2022 році в кам’яниці відновили дубову в’їзну браму, а у 2023-му – внутрішні модринові двері з декоративним вітражним заскленням. Під час робіт відтворили втрачені дерев’яні елементи, відновили вітражі та встановили нові ручки.