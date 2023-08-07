До відновлювальних робіт залучали закордонних фахівців

У Львові відреставрували дві брами історичних будинків. На одній з них, крім столярки, фурнітури, відновили втрачену різьбу, на іншій – кольорові вітражі. Роботи проводять в межах міської програми співфінансування відновлення цінних елементів в історичному ареалі.

На вулиці Якова Раппапорта, 5 відновили дубову браму. Вона мала стільки нашарувань фарби, що складно було зрозуміти, з якого матеріалу вона зроблена. Реставрацію проводили близько трьох місяців за співфінансування німецького фонду Ебергарда Шьока. Фонд оплатив 70% вартості робіт (з 87 тис. грн), решту виділили мешканці будинку.

Фахівці замінили пошкоджену деревину, встановили нові ручки та фацетоване засклення. Втрачене декоративне оздоблення відновили за зразком історичних аналогів. Також відреставрували світлик над дверима.

«Тут було дуже багато роботи. Ліве і праве дверне полотно мали суттєві пошкодження в нижній частині, залишилися отвори від старих замків, повністю втрачена притульна планка. Окрім того, по всій площині брами, було втрачене декоративне різьблення. Усе це довелося відновлювати», – цитує майстра-реставратора Павла Войтовича прес-служба ЛМР.

Відновлені двері будинку на вул. Раппапорта, 5 (фото Бюро спадщини у Львові)

А на вулиці Глібова, 15 відновили історичні модринові двері з вітражем, які були перекошені і не трималися на завісах. Фахівці відновили втрачені елементи, а також встановили нові ручки. Окрім роботи над дерев’яним полотном, відновили вітражне засклення.

«Найбільше часу зайняла робота з вітражами. Збережені потрібно було обережно вийняти та ретельно відчистити. Виготовленням втрачених скелець займалися німецькі фахівці. А всіма реставраційними роботами аж до нанесення зображення – наші українські майстри з прикладного мистецтва», – зазначив Бюро спадщини реставратор Ростислав Малецький.

Вартість реставраційних робіт – 118 тис. грн. Співфінансування реставраційних робіт здійснювалося за кошти міського бюджету та мешканців будинку. Раніше у цьому будинку також відреставрували зовнішню браму.

Відновлені двері будинку на вул. Глібова, 15 (фото Бюро спадщини)

Це вже 16 брам, які цього року відновили у Львові за міською програмою співфінансування відновлення цінних елементів в історичних будинках. Торік ЛКП «Бюро спадщини» відреставрувало 29 брам та 16 вікон в будинках у межах історичного ареалу міста Львова, а також замінили 12 вікон та балконних блоків з металопластикових на дерев’яні.

Нагадаємо, у місті також відновили програму з рестраврації балконів. Зараз проводять роботи на вул. Гоголя.