Скульптури Венери та Марса на будинку в центрі Львова відновлять до кінця року

У Львові запланували відновити три скульптури на історичних будинках у центральній частині міста. Роботи профінансують польські культурні організації. Зокрема, відреставрують фігури Марса та Венери на вул. Театральній, 10 і архангела Михаїла на вул. Друкарській, 11. На Личаківському кладовищі відновлять надгробні памʼятники та склепи. Про це 20 липня повідомила польська Фундація культурної спадщини.

«Минулого тижня біля фігур Марса та Венери на вулиці Театральній встановили риштування. Незважаючи на війну, ми не зупиняємося у намаганнях відновити нашу спільну спадщину. Проект передбачає очищення та реставрацію камʼяних поверхонь, пошкоджених несприятливими погодніми умовами», – зазначено у повідомленні.

Реставрацією займатиметься спільна команда польсько-українських фахівців. Та сама команда відновлюватиме скульптуру Архангела Михайла, що вбиває дракона, на будинку вул. Друкарської, 11. Поверхню скульптури очистять, відновлять відсутні елементи різьби та пошкоджений тиньк довкола.

фото Фундації культурної спадщини

Роботи профінансовані з коштів польського Міністерства культури та національної спадщини з Фонду промоції культури.

Окрім того, до кінця року на Личаківському кладовищі за українсько-польським проектом «Спільна спадщина» відреставрують два гробівці та 5 надгробків. Роботи профінансує польський інститут Polonika, а виконають спільно українські та польські фахівці. Це гробівці родин Кляйн та Махек, надгробки на могилах Константина Чилінського, Євстахія Мянчинського, Юліана Шаєра, родини Івановичів, Петра Сушкевича.