Колосками розписані сходові клітки будинку

ЛКП «Львівське радіо», яке працює на другому поверсі будинку №6 на вул. Князя Романа, вивільняє приміщення для офісу Культурного центру ЮНЕСКО, а саме переїжджає на п’ятий поверх того ж будинку. Зараз там працюють реставратори, які виявили нові розписи не лише у приміщенні, але й на сходовій клітці та в під’їзді. Реставраторка Ірина Гірна розповіла ZAXID.NET про нові знахідки.

Будинок має два входи – парадний і чорний. І, власне, той таємний має розписаний синім орнаментом під’їзд, а його сходова клітка оздоблена колосками. Також у під’їзді виявили розписи й на панелях, але їх складно буде розчистити від шару олійної фарби.

Розписи під’їзду чорного входу

«Ми з’ясували, що приміщення колись було перебудовано. Спершу все виглядало, як один коридор. Коли почали розчистки, по периметру знімали всі пізніші акрилові побілки, зрозуміли, що відкриваємо не той орнамент, який раніше знайшли. З’ясувалося, що там була ще одна перегородка. У тому приміщенні ми виявили два розписи», – розповіла реставраторка Ірина Гірна.

Фриз (декоративна смуга на стіні під стелею) кімнати оздоблений листям каштана. Стіни однотонні, але на них зробили зондажі, щоб показати цінніші елементи. Місцями розписи втрачені після кількох ремонтів, оригінальний малюнок віднайти не вдається.

Розписи каштановим орнаментом на п’ятому поверсі

«Кожен елемент будинку має орнаменти. Ми робили зондажі по всіх поверхах і всюди є розписи. Тільки чекаємо до кращих часів, щоб їх відкрити. Це неоготика, яскрава, кольорова, з елементами каштанів, колосся, квітів, листочків», – каже реставраторка.

Розписи з колосками на сходовій клітці будинку

Нагадаємо, сам будинок на вул. Князя Романа, 6 збудували у 1912 році у стилі неоготика. У ньому здавали квартири в оренду, працювали крамниці, ресторан, банк. З 1930 року там працювало радіо. Зараз там частина приміщень на різних поверхах належить ЛКП «Львівське радіо», а на першому поверсі облаштували мультидисциплінарний простір «РадіоГараж». ЛКП «Львівське радіо» вивільняє приміщення на другому поверсі для офісу Культурного центру ЮНЕСКО, а саме переїжджає на п’ятий поверх того ж будинку.