Центр ЮНЕСКО відкриють на вул. Князя Романа, 6

У Львові запрацює культурний центр ЮНЕСКО. Його відкриють у приміщенні Львівського радіо на вулиці Князя Романа, 6. Вартість проекту – 1,5 млн євро. Кошти виділять іспанські інституції.

«Культура в часи війни є, як ніколи, вразливою, і це дуже добре розуміють у ЮНЕСКО. І саме у Львові ця організація вирішила реалізувати свій пілотний проект "Культура заради миру та стійкості: створення культурного центру у Львові"», – повідомили 18 травня на сторінці центру «РадіоГараж».

Іспанські донори провели зустріч з представниками культурних інституцій Львова для того, щоб зрозуміти, з якими викликами зустрічається культура в умовах повномасштабної війни і яка саме підтримка та співпраця є найбільш актуальними.

Аташе з питань культури посольства Іспанії в Україні Хав'єр Фуентес Лєха та представник Іспанської агенції з міжнародного розвитку AECID Карлос Фернандез Родріґес зазначили, що майбутній культурний центр стане дипломатичним посередником для більшої підтримки України та промоції її культури в Іспанії.

«Представники Іспанії наголосили, що для них важливо не просто відкрити гарне приміщення, яке буде служити потребам культури протягом певного часу проекту, а переконатись, що це місце стане стійким та успішним центром для залучення до співпраці та підсилення існуючих інституцій, митців, культурних діячів», – зазначено у повідомленні.

Директор Львівського радіо Андрій Лінік уточнив, що «РадіоГараж» і надалі буде працювати у своєму приміщенні.

«Культурний центр займатиме лише частину простору з вулиці Нижанківського, а також весь другий поверх. Загалом ЛКП "Львівське радіо" має на своєму балансі різні приміщення поза межами адреси на вулиці Князя Романа, 6. В той же час, ЛКП перебуває в процесі формування стратегії розвитку для усіх приміщень. Сподіваюсь, що вже наступного місяця ми зможемо публічно її представити», – прокоментував ZAXID.NET директор Львівського радіо Андрій Лінік.

Серед інших варіантів співпраці розглядають підтримку локальних ініціатив та підсилення їхньої діяльності.