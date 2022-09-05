Гендиректорка Одрі Азуле на зустрічі з міністром культури запропонувала підтримку для створення Культурного центру ЮНЕСКО у Львові

ЮНЕСКО оголосила про виділення 1,5 млн доларів на відкриття UNESCO Cultural Centre у Львові. Нова установа запрацює вже через кілька місяців. Про це 5 вересня повідомляє ReHerit.

«Україні вдалося узгодити дії щодо прискорення фінансування з боку UNESCO конкретних потреб культурної сфери вже цього року», – вказано у повідомленні.

ЮНЕСКО повідомляє, що їхня фінансова підтримка прискорить відновлення культурного сектору України. Також зазначається, що генеральна директорка запропонувала підтримку для створення Культурного центру ЮНЕСКО у Львові на прохання мера міста.

«Це було б місце для зустрічей художників та обміну досвідом, а також проводення навчальних програм, різноманітних заходів і подій. Бюджет у розмірі 1,5 мільйона доларів уже виділено для фінансування його відкриття та операційних витрат протягом кількох місяців», – зазначено у повідомленні міжнародної організації.

Нагадаємо, 30 серпня в Парижі відбулася зустріч міністра культури та інформації України Олександра Ткаченка з генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азуле. На ній обговорили внесення Одеси до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і захист української культурної спадщини, зокрема в Одесі та Львові.

Також Комітету всесвітньої спадщини рекомендуватимуть внести об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Київ і Львів до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою.