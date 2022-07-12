Захист схований за банером, який відтворює вигляд пам'ятки

У Львові захистили фасад унікальної пам’ятки національного значення XVI ст. – Чорної кам’яниці на площі Ринок. Її повністю відреставрували у 2019 році, а зараз встановили захисне обладнання від ймовірних руйнівних загроз. Роботи профінансував фонд посольства США.

Кам’яницю Альберті XVI ст. відреставрували за кошти гранту посольського фонду США зі збереження культурної спадщини, який надав 275 тис. доларів. За умовами гранту музей мав вкласти 10% суми, проте, як каже директор Львівського історичного музею Роман Чмелик, в результаті музей вклав практично стільки ж коштів, як і грантодавці. Будинок капітально відреставрували, і у 2019 році відкрили у ньому новий музей історії Львова.

Із початком повномасштабного вторгнення і постійними обстрілами усієї території України російськими військовими виникла потреба убезпечити відреставровану пам’ятку від потенційних загроз.

Посольство США дало гроші не лише на відновлення пам’ятки, але й на їхнє збереження. Гроші виділили через Світовий фонд пам’яток, який працює в Україні недавно. На фасаді Чорної кам’яниці встановили захисну конструкцію, вартість якої становила понад 10 тис. доларів. Сума включає закупівлю матеріалів, монтаж та демонтаж конструкції, оренду риштування на півроку та дизайн банера.

Голова благодійної організації «Друзі Львівського історичного музею» Богдан Годунько розповів, що конструкцію спланували і змонтували так, щоб не пошкодити фасад, продумали, як мінімізувати контакт, знайшли всі раніші технічні отвори.

«Для захисної конструкції використали плити OSB, захисну пом’якшуючу частину у вигляді полістиролу, який може стримати ймовірний осколок, і бляху. Конструкція закріплена втричі сильніше, ніж інші риштування в місті. Червоні важкі риштування розсіяли вагу на різні частини, а на комп’ютері прорахували модель, яка вирахувала коливання високих споруд», – пояснив Богдан Годунько.

Захисна споруда суттєво убезпечить головний фасад Чорної кам’яниці та скульптур. Водночас вона є естетичною, не дисонує з історичним середовищем площі Ринок. Фасад закрили банером, який відтворює вигляд кам’яниці. З боків будуть два додаткові банери для створення перспективи.

Керівниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко додала, що представники комітету ЮНЕСКО вперше за час війни оглянули, як Львів захистив пам’ятки. У Львові вже захищені каплиця Боїмів, Кампіанів, Львівська латинська катедра, фонтани на площі Ринок та інші цінні пам’ятки.

Найвагоміші і найдавніші пам’ятки Львова закрили захисними конструкціями (фото ZAXID.NET)