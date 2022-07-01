Кожен зруйнований об'єкт має безцінну історію

В Україні створили проект, який розповість світу про зруйновану російською агресією спадщину України. Заплановано випустити понад 100 листівок про об’єкти з різних регіонів з історією конкретної пам’ятки, яка зазнала пошкодження. Міжнародну кампанію «Листівки з України» («Postcards from Ukraine») запускає Український Інститут за підтримки USAID.

Від початку повномасштабної війни з 24 лютого в Україні зруйновано 388 об’єктів культурної спадщини. Серед них є унікальна архітектура. Так у Лисичанську знищили гімназію, одну з найкращих шкіл України, яка працювала у пам’ятці бельгійської архітектури кінця ХІХ ст. У Тростянці на Сумщині пошкоджено найдавнішу громадську споруду північної частини України Круглий двір. А на Запоріжжі росіяни розтрощили та пограбували єдину палацово-замкову будівлю в регіоні – Садибу Попова.

«Зловмисне, прицільне знищення Росією українських культурних пам’яток є величезною втратою для України, Європи та всього світу. Намагаючись стерти культуру й історію України, Кремль прагне стерти саме поняття української нації. Мета проекту "Листівки з України" – показати світові справжнє обличчя неспровокованої та невиправданої війни, яку Росія розв’язала проти України, українського народу та української культури», – пояснив директор місії USAID в Україні Джеймс Хоуп.

Знищена Лисичанська гімназія

Український інститут розповість про зруйновані пам’ятки українською та англійською мовами. Інформацію про об’єкти можна посортувати за фільтрами: регіоном, датою зведення чи руйнування пам’ятки; типом об’єкта та його статусом; видом зброї, якою її зруйнували. У межах проекту буде випущено понад 100 листівок. Їх можна переглянути на сайті, який постійно оновлюється.

Листівки можна розповсюдити в соціальних мережах з хештегом #PostcardsFromUkraine. Ініціатори проекту закликають українців розказати світу про багату українську культуру та її свідоме знищення ворогом.