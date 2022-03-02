Російські військові тримають мешканців міста Тростянець на Сумщині фактично у заручниках. Вони займаються мародерством і вандалізмом, перевдягаються у цивільний одяг і обстрілюють мирних мешканців. Знищили культурну спадщину.

Як повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, окупанти розставили російську ударну техніку між будинками містян, у центрі міста, біля поліції.

«Вчора [1 березня] росіяни пограбували усі крамниці в центрі міста, грабують житлові будинки. Розтрощили своїм танком браму Круглого двору, зруйнували картинну галерею. Пограбували секонд-хенди і поперевдягалися в цивільне. По місту ходять повністю деморалізовані, п’яні російські військові. Обстрілюють машини цивільних і комунальні служб», — написав Дмитро Живицький у Facebook.

Також голова Сумської ОДА повідомив, що Збройні сили України знищили точковим потраплянням дві САУ (самохідні артилерійські установки), які вели обстріл Охтирки. Одна з них була всередині Круглого двору.

Круглий двір — садиба-манеж, унікальна пам'ятка архітектури XVIII століття. Це найдавніша громадська споруда північно-східної частини України.

Нагадаємо, 1 березня росіяни влучили також в місце вшанування пам'яті жертв Голокосту Бабин Яр. А у селищі Іванків на Київщині у неділю, 27 лютого, після обстрілу агресора згоріла будівля історико-краєзнавчого музею. В колекції цього музею були роботи відомої української народної художниці Марії Приймаченко, частину їх вдалось врятувати.

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