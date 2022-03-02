Президент України закликав євреїв світу не мовчати про злочини росіян в Україні

Президент України Володимир Зеленський у середу вранці, 2 березня, звернувся до євреїв всього світу і закликом не мовчати про злочини російських окупантів в Україні. Напередодні увечері росіяни ракетами обстріляли урочище Бабин Яр у Києві.

«Для будь-якої нормальної людини, яка знає нашу історію, світову історію, Бабин Яр – це особлива частина Києва, особлива частина Європи. Місце молитви, місце пам'яті про 100 тисяч людей, яких вбили нацисти, місце старих київських кладовищ. Ким треба бути, щоб зробити таке місце мішенню для ракет? Ви вбиваєте вдруге жертв Голокосту», – заявив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що такий ракетний удар свідчить, що для багатьох людей в Росії Київ абсолютно чужий і в російських військових є наказ стерти українську історію, Україну та її народ.

«У перший день війни жорстко бомбили Умань, куди щороку приїжджають сотні тисяч євреїв – помолитись. Потім – Бабин Яр, де були розстріляні 100 тисяч євреїв. Звертаюся зараз до всіх євреїв світу – хіба ви не бачите, що відбувається? Тому дуже важливо, щоб саме зараз, саме ви, мільйони євреїв по всьому світу не мовчали. Бо у мовчанні народжується нацизм. Тому кричіть про вбивства мирних людей, кричіть про вбивства українців», – закликав Володимир Зеленський.

«Що ж далі, якщо вже Бабин Яр. Які ще військові об’єкти загрожують Російській Федерації? Які ще бази НАТО. Софіївський собор, Лавра, Андріївська церква?! Що б вони там не мріяли – чорт з ними. Бо з нами Бог», – додав президент.

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