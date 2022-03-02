Вночі 2 березня російські війська продовжували наступати та обстрілювати українські міста з повітря. Росіяни завдали авіаудар по Житомиру, унаслідок чого загинули двоє людей, ще десяток поранені.

Російські війська зайняли містечко Тростянець на Сумщині. Агресор також взяв під контроль вокзал і порт Херсона. Ворог намагався прорватись й до Кривого Рогу, але українська армія розбила колону російської техніки, яка складалася з 800 одиниць.

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