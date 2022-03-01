Росіяни продовжують безпідставно знищувати мирні українські міста

Росіяни завдали нових авіа- та ракетних ударів по українських містах пізно ввечері у вівторок. Зокрема, ворог цілився у базу 95-ї бригади ЗСУ, але натомість потрапив у приватний сектор.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що спілкувався з мером Житомира Сергієм Сухомлином, і той повідомив, що росіяни хотіли обстріляти базу 95-ї бригади, але промахнулися й потрапили в приватний сектор.

Крім того, міський голова Житомира Сергій Сухомлин повідомив про ворожий авіаудар у районі Лікарні №2 імені Павлусенка.

«Це був авіа удар! Зачепило саму лікарню. Декілька приватних будинків поруч. Поцілило прямісінько у житлове приміщення. Поки невідомі наслідки ураження, працюють пожежні! Але авіаційний удар по лікарні, — це вже не злочин, а АГОНІЯ безсилля перед армією! Перед тими, чий дух незламний», – написав Сухомлин у Facebook.

Згодом житомирські рятувальники повідомили, що внаслідок авіаудару загинули двоє людей, ще 10 отримали травми.

Як повідомляв ZAXID.NET, також 1 березня російські загарбники завдали авіаудар по Харкову і по київській телевежі.

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