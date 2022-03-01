Починаючи з ночі на 1 березня російські війська продовжують наступати на Україну. Попри потужний опір ЗСУ, росіянам вдалося зайняти кілька нових позицій.

Поки Україна та Росія проводили перший раунд переговорів, російські війська продовжували інтенсивно обстрілювати житлові квартали Харкова, Києва та ще низки українських міст.

Окрім того, біля українських кордонів почало формуватись велике угруповання білоруських військ. Тим часом Україна офіційно подала заявку на вступ до Євросоюзу за спрощеною процедурою.

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