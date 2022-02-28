Наступ російських військ на українські міста йде не по плану Владіміра Путіна: українці тримають оборону та знищують ворога. Проте росіяни воюють не лише з військовими, а й обстрілюють мирне населення. Від ворожих куль гинуть жінки та діти. До прикладу, у Бердянську росіяни розстріляли чоловіка за відмову віддати мобільний, а у Маріуполі ворог вбив шестирічну дівчинку.

Цього дня Україна подала заявку на вступ до ЄС, а також відбулись перші переговори української та російської делегацій про припинення вогню. ZAXID.NET зібрав підсумки п’ятого дня війни та коротко розповідає про наші перемоги та втрати.

Звідки атакували

За попередню добу російські окупанти нанесли шість ракетних ударів (до 30 ракет) та чотири авіаційні удари переважно з боку Білорусі. Від початку відкритої агресії противник застосував близько 180 крилатих та оперативно-тактичних ракет «Іскандер».

Харків обстрілюють з «градів», десятки мирних мешканців гинуть через російську армію. Через напружену ситуацію Харківська область стала першою в Україні, де комендантську годину запровадили і удень: із 16:00 до 06:00.

Тим часом, поки одні українці захищають міста від ворогів, інші ведуть перемовини з окупантами. Мера міста Південне Олександра Брюханова затримали за статтею про державну зраду. Це вже другий випадок затримання мера міста на Харківщині за держзраду. Раніше військові затримали мера міста Куп'янськ.

Складною є й ситуація в Сумах, мер закликає місцевих бути готовими до вуличних боїв. У Охтирці під час атаки на місто росіяни підірвали нафтобазу. Російські військові атакували місто Бровари біля Києва з повітря, внаслідок чого постраждало шестеро людей.

Чернігів продовжує тримати оборону міста, а російські війська атакують будинки мирних мешканців з повітря. Вранці у житловий будинок у центрі Чернігова влучила ракета, відомо про щонайменше одну постраждалу. За кілька днів у місті уже обстріляли близько 15 житлових будинків.

Наша столиця, схід та південь також мужньо тримають оборону та знищують ворога.

Втрати російських окупантів

За чотири дні російсько-української війни загинули приблизно 5300 російських військових. ЗСУ знищили на Сумщині базу росіян із 96 танків і 20 «Градів»

Загалом українці збили 29 ворожих літаків, 29 гелікоптерів, розгромили 191 танк, 816 бойових броньованих машин, 74 гармати, один ЗРК БУК, 21 Град, 291 автомобіль, знищили 60 цистерн, 3 БпЛА ОТР, 2 кораблі, 5 засобів ППО.

Втрати ЗСУ та мирного населення

Ворог продовжує атакувати Харків, місто масово обстрілюють з «градів». Мер Харкова розповів, що протягом доби у місті загинули 9 людей, 37 поранених, зокрема три дитини. Росіяни вбили чотирьох людей, які вийшли з бомбосховища, щоб набрати води. Також сім’я з п’яти людей (троє дітей) живцем згоріла у машині.

Відучора Бердянський район у Запорізькій області окупований росіянами. Під час захоплення міста постраждали щонайменше двоє: одного вбили, іншого поранили. ОДА повідомляє, що у самому Бердянську росіяни розстріляли мирного мешканця за відмову віддати мобільний.

У портовому Маріуполі від обстрілів росіян померла 6-річна дівчинка.

Загалом за чотири дні війни росіяни вбили понад 350 мирних українців, ще 1684 людини поранені. Крім того, ворожі солдати і диверсанти вбили дев’ятьох поліцейських і 27 – поранили.

Важливі заяви

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