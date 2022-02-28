Унаслідок російських обстрілів Маріуполя Донецької області отримала смертельні поранення 6-річна дівчинка. Вона померла в лікарні. Інцидент стався в неділю, 27 лютого, повідомила агенція Associated Press.

«У портовому місті Маріуполь, де українці намагаються зупинити російський наступ, швидка допомога доставила до міської лікарні 6-річну дівчинку, смертельно поранену під час російських обстрілів», – йдеться у матеріалі.

У ньому зазначається, що лікарі зробили все можливе, аби врятувати їй життя.

«Дівчинку завезли усередину лікарні, навколо неї зібралися лікарі та медсестри. Одна з них зробила укол. Інша спробувала оживити дитину дефібрилятором. Медсестра плакала. Лікар у синьому медичному костюмі, наповнюючи її легені киснем, подивився прямо у камеру відеожурналіста Associated Press, якому дозволили зайти усередину. “Покажіть це Путіну. Очі цієї дитини та лікарів, які плачуть”, – сказав лікар», – йдеться у статті.

Врятувати дитину не вдалося. Відомо, що її батько також отримав поранення.

До слова, за чотири дні російсько-української війни росіяни вбили понад 350 цивільних українців, серед них, за різними даними, від 14 до16 дітей.

Водночас за цей же час Україна знищила 1,5 тис. російських військових, а ще 3,5 тис. – поранила або взяла в полон.