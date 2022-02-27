27 лютого українські військові відважно захищали Київ, Харків, Чернігів, Суми, вибухи лунали у Херсоні, Житомирі та на Волині. Сьогодні по українських містах запускали ракети з Білорусі, відомо про одного загиблого. Схоже, що незабаром українцям доведеться боронити свої землі не лише від російської, а й від білоруської армії.

ZAXID.NET зібрав підсумки четвертого дня війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

27 лютого з Білорусі був нанесений ракетний удар по військовій частині поблизу Володимира. Також ракети «Іскандер» з Білорусі запустили й по Житомиру. Ще одну ракету, яку було випущено на Київ, наші військові успішно збили.

Українські військові тримають оборону Києва та не дають ворогу можливості прорватись у столицю. Під час обстрілу Бучі під Києвом одна з ракет потрапила у житловий дев'ятиповерховий будинок. Складна ситуація у Василькові, де після обстрілу росіянами виникла масштабна пожежа на нафтобазі.

Напружена ситуація й у Чернігові, де 27 лютого росіяни цілились по міській раді, постраждали дитяча та доросла стоматології, адмінбудівлі та житлові багатоповерхові будинки. Тим часом у Крюківцях Чернігівської області поліцейські разом із цивільним населенням без жодного пострілу зупинили російські танки.

Бої за Чернігів, Суми, Херсон цього дня були невдалими для росіян: українська армія дає відсіч ворогу, який несе численні втрати.

Є інформація про вибухи у Херсоні та Харкові. Зокрема, у Харків змогла прорватись ворожа техніка. Голова місцевої ОДА повідомив, що Харків під контролем ЗСУ, а в полон українським військовим здаються цілі групи по 5-10 росіян, кидаючи техніку посеред дороги.

У Донецькій ОДА повідомили, що українські військові відбили Волноваху. Однак на Херсонщині росіяни закріпились у Новій Каховці.

Втрати російських окупантів

Під Києвом українські військові знищили російську колону з понад 100 одиниць бронетехніки. Біля Гостомеля також розгромили колону елітного 141 моторизованого полку Росгвардії Чечні та ліквідували його командира Магомеда Тушаєва.

Палала ворожа техніка й на Сумщині, шестеро росіян взяли у полон, чотирьох знищили. Наші захисники також знищили російську танкову роту разом з особовим складом біля Прилук. У Харкові українські військові знищили колону російських «Тигрів».

Міноборони повідомило, що за три доби українські військові знищили понад 700 бойових броньованих машин, 150 танків, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 50 гармат, 30 автомобілів, 60 цистерн, «гради», а також понад 4,5 тис. росіян, що нападають на наші міста.

Втрати ЗСУ та мирного населення

По військовій частині поблизу Володимира зранку був нанесений ракетний удар з Білорусі, одна людина загинула. Неподалік Охтирки російські військові розстріляли автобус із цивільними. На Житомирщині невідомі обстріляли автомобіль поліції – двох поліцейських убили.

Під час вчорашніх боїв за Миколаїв загинули двоє патрульних, ще 5 поранені.

За даними міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, за чотири доби війни в Україні загинули 16 дітей.

Важливі заяви

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС закриє свій повітряний простір для російських авіакомпаній, фінансуватиме постачання зброї Україні та заборонить прокремлівські ЗМІ.

Путін наказав перевести ядерні війська РФ в особливий режим чергування. Він обґрунтував своє рішення нібито агресивними висловлюваннями посадовців країн НАТО.

Зеленський пообіцяв українським військовим зарплату 100 тис. грн на місяць. Такі виплати будуть діяти до кінця війни.

Хроніка вторгнення Росії – у прямій трансляції ZAXID.NET. День четвертий