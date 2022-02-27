Внаслідок атаки загинув один український військовий

По військовій частині поблизу Володимира зранку був нанесений повітряно-ракетний удар. Інформацію підтвердили в поліції та в обласній військовій адміністрації. Відомо, що внаслідок атаки загинув один український військовий.

Вибухи у Володимирі пролунали близько 07:30 у неділю, 27 лютого. Одразу ж на сторінці Володимир-Волинської міської територіальної громади одразу ж попросили людей залишатись в укриттях та зберігати спокій.

Згодом голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко зазначив, що зі сторони Білорусі був нанесений повітряно-ракетний удар по військовій частині поблизу міста Володимир. «Щодо решти територій, то ситуація повністю контрольована. Кордон не порушений», – зазначив Юрій Погуляйко.

Мер Володимира Ігор Пальонка у своєму зверненні зазначив, що йдеться про військову частину, яка знаходиться поза межами міста. У Володимирі ситуація залишається контрольованою. Також він закликав містян не ігнорувати сигнали про повітряну небезпеку. Вже ввечері цього ж дня мер міста уточнив, що внаслідок атаки загинув молодший сержант Сергій Гребенюк. Прощання з загиблим відбудеться зранку 28 лютого у Юріївській церкві Володимира.

Нагадаємо, до цього на Волині вибухи було чутно лише у перший день війни, зранку 24 лютого. Зокрема, декілька вибухів лунали з військового аеродрому на Вишкові у Луцьку.

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