За словами Ігоря Поліщука, походження вибухів, які лунали зі сторони аеродрому, встановлюється

Луцький міський голова попросив мешканців міста залишатись по можливості вдома. За його словами, вибухи, які раніше почули лучани, лунали зі сторони військового аеродрому. Їхнє походження встановлюється.

Зазначимо, що зранку 24 лютого у Луцьку було чути п'ять вибухів. Як повідомляють очевидці у соцмережах, горить військовий аеродром на Вишкові.

У своєму відеозверненні Ігор Поліщук підтвердив цю інформацію. Також він попросив мешканців Луцька за можливості залишатись у домівках.

«Шановні мешканці нашої громади! Сьогодні у зв'язку з безпековою ситуацією навчання в наших школах та дитсадках призупиняється. Вибухи, які чутно у нашому місті, лунають зі сторони військового аеродрому, їх походження та обставини встановлюються. Просимо усіх зберігати спокій та по можливості залишатися вдома», – заявив Ігор Поліщук.

Місцеве управління ДСНС та поліція заявили, що інформація про підірвану телевежу є неправдивою.