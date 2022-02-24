Президент України Володимир Зеленський у екстреному відеозверненні повідомив, що в Україні вводять воєнний стан через вторгнення Росії. Також він закликав усіх за можливості залишатися вдома та не панікувати.

Повний текст звернення:

«Сьогодні вранці президент Путін оголосив про введення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удар по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонним загонам. У багатьох містах України було чутно вибухи.

Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів телефонну розмову з президентом Байденом: США вже почали гуртувати міжнародну підтримку.

Сьогодні від кожного з вас потрібно спокій. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо, армія працює, працює увесь сектор безпеки і оборони України. На зв’язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабмін. Незабаром я знов вийду на зв’язок. Без паніки. Ми сильні. Ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми – це Україна».

Інформація доповнюється…