Президент Росії Володимир Путін оголосив війну Україні. Про початок так званої «спеціальної військової операції на Донбасі» він заявив у відеозверненні уночі, 24 лютого. Водночас станом на 5:00 ранку у Києві та Харкові очевидці повідомляють про вибухи.

«Мною ухвалено рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета – захистити людей, які протягом 8 років зазнають знущань, геноциду, з боку київського режиму. І для цього ми будемо прагнути до демілітаризації та денацифікації України», – заявив Путін.

Відразу після цього звернення очевидці повідомили про потужні вибухи у Києві та Харкові. Радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив про ракетні удари по центрах військового управління.

«Вторгнення почалось. Щойно були удари по центрам війського управління в Харкові, Києві та Дніпрі. Ідуть артобстріли кордонів», – написав він. Як пише УП з посиланням на очевидців, звуки вибухів чути в Житомирі, Одесі, Броварах, Херсоні, Миколаєві, Запоріжжі.

У коментарі УП секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що РНБО введе воєнний стан в Україні. Небо над Україною закрили.

Ситуацію вже прокоментував президент США Джо Байден.

«Тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе ця атака, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповідальності», - написав президент США Джо Байден у Facebook.

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