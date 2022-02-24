Луцький міський голова закликав власників аптек, заправок та продуктових магазинів не піднімати ціни. Також він попросив власників служб таксі не завищувати вартість перевезень. За його словами, наразі всі комунальні підприємства міста працюють у штатному режимі, окрім котельні на Карбишева.

Про це луцький міський голова Ігор Поліщук заявив у своєму зверненні. За його словами, станом на 13:00 інформації про вторгнення військ зі сторони Білорусі немає.

«Звертаюся з переконливим проханням до усіх власників торгівельних мереж, які здійснюють торгівлю продуктами харчування, усіх власників аптек, автозаправних станцій, не здійснювати спекулятивного підняття цін на продукти харчування, лікарські засоби та паливо! Також звертаюся до служб таксі, які працюють у нашому місті, та до людей, які працюють таксистами, – не піднімати ціни на перевезення», – закликав Ігор Поліщук.

Також він зазначив, що з 24 і 25 лютого усі міські тролейбуси перевозитимуть пасажирів безкоштовно. Чи продовжувати цю опцію далі, вирішуватимуть по ситуації.

«Ситуація у місті контрольована! Я знаходжуся на своєму робочому місці, всі працівники міської ради — також і виконують свої функціональні обов'язки. Всі комунальні підприємства та комунальні заклади працюють в штатному режимі, окрім котельні на вулиці Карбишева, яка тимчасово відключена у зв'язку із загрозою близькості знаходження до військового аеродрому», – зазначив Ігор Поліщук.

Нагадаємо, у Луцьку близько 07:00 пролунали п'ять вибухів. Усі вони були сконцентровані на міському аеродромі. Наразі на виїздах з міста облаштували блокпости.

Хроніка вторгнення – у прямій трансляції ZAXID.NET