Голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко заявив, що наразі, за інформацією прикордонників, на Волині загрози немає. Він закликав волинян не панікувати, оскільки всі служби працюють у штатному режимі. Також поліція з'ясовує причину вибухів на луцькому аеродромі. За попередньою інформацією, там спрацювали вибухові пакети.

Про це під час брифінгу зранку 24 лютого заявив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко. «Прошу зберігати спокій, знаходитись вдома. Школи і садочки сьогодні працювати не будуть. Зараз ми вирішуємо багато питань щодо водопостачання. Всі стратегічні об'єкти працюють в штатному режимі. Прикордонники повідомляють нас, що у нас на Волині загрози зараз немає. Зараз воєнні працюють, доповідають, що в країні поганий стан, але на Волині спокійно. Ми зараз розбираємось, шо за вибухи були на воєнному аеропорту. Попередня інформація – спрацювали незрозумілі взривні пакети. Розбираємось, на місці працює слідчо-оперативна група», – зазначив Юрій Погуляйко.

Луцький міський голова Ігор Поліщук зазначив, що вибухи, які було чутно у Луцьку близько 7 години, стались лише на території луцького аеродрому.

«Створено резервний запас води, 40 тисяч м3, щоб в разі надзвичайнлї ситуації забезпечувати людей водою. За моїм дорученням відключено котельню на вулиці Карбишева. Як тільки ми побачимо, що ситуація стабілізувалась, ми її одразу ввімкнемо. Котельня дуже велика і споживає великий обсяг газу, тому з питань безпеки ми її відімкнули. Прошу всіх зберігати спокій та за можливості залишатись вдома», – повідомив луцький міський голова.

Станом на 10:30 Ігор Поліщук зазначив, що у мережі з'явився фейк про те, що ворог начебто проникнув на 5 км вглиб території області. За його словами, ця інформація не відповідає дійсності.