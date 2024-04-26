У п’ятницю, 26 квітня, Рада оборони Херсонської області ухвалила кілька рішень обмежувального характеру для того, щоб убезпечити цивільне населення і посилити обороноздатність області. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, рішення стосуються обмежень щодо місць перебування та руху автомобілів.

Зокрема, тепер заборонено відвідувати прибережні території вздовж правого берега річок Дніпро, Інгулець, Мотузкова та Кошова.

«Є факти пошкодження інженерних конструкцій, тому правоохоронці отримали доручення уважно стежити за тим, щоб цивільні не відвідували захисні об'єкти», – наголосив Прокудін.

Також було запроваджено заборону на відвідування територій, де збудовано або триває облаштування фортифікаційних споруд, зокрема й уздовж берега річок.

Тепер цивільні автомобілі не зможуть рухатися дорогою Т-04−03 Мар’янське – Берислав – /Р-47/ на ділянці км 14 – км 71. Влада організовує об'їзд дорогою Т-22−07-/Т-04−03/ Високопілля – Велика Олександрівка – Берислав.