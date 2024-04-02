Затриманим загрожує до восьми років ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України затримали у Херсоні групу чергових російських агентів. За даними слідчих, вони намагалися вистежити місця тимчасового базування українських захисників та допомогти окупантам вдарити по підрозділах СБУ та ЗСУ. Про це у вівторок, 2 квітня, повідомили у прес-службі СБУ.

За даними слідства, до складу ворожої групи входило четверо працівників місцевих транспортних компаній. Двоє з них – водії маршрутних автобусів, під час перевезення пасажирів вистежували переміщення та пункти прибуття військової техніки. Ще двоє – диспетчери автопарків. У вільний від роботи час вони обходили місто, де проводили розвідку потрібних об’єктів.

«Також зловмисники заводили довірливі розмови з персоналом АЗС та магазинів, щоб дізнатися про ворожі прильоти та їхні наслідки. Усю зібрану інформацію поплічники агресора передавали керівниці групи, яка далі звітувала до воєнної розвідки РФ (відомої як ГРУ)», – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, розвідувальну інформацію окупанти планували використати для підготовки нових та коригування повторних ударів по місту. Втім, Служба безпеки своєчасно викрила російських інформаторів. Також СБУ вжила заходів для убезпечення особового складу та військової техніки Сил оборони у Херсоні.

Під час обшуків у помешканнях російських шпигунів правоохоронці виявили кремлівську символіку, шеврони Росгвардії та мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили чотирьом затриманим про підозри у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення ЗСУ та зброї, що вчинене в умовах воєнного стану. Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує до восьми років позбавлення волі.