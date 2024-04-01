Жінці загрожує довічне ув'язнення

На Харківщині правоохоронці викрили російську шпигунку, яка передавала інформацію про місця дислокації ЗСУ та техніки Сил оборони в області. Нею виявилася працівниця місцевого дитячого садка, яка почала спілкуватися з російським окупантом у месенджері, повідомили у понеділок, 1 квітня, у прес-службах СБУ та Офісу Генпрокурора.

Кіберфахівці СБУ з’ясували, що харків’янка, яка працює в одному з місцевих дитсадочків, у вільний від роботи час шпигувала з ЗСУ та коригувала ракетні удари по Харкову та області.

«Для наведення ворожого вогню фігурантка отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там дорозвідку. Перебуваючи поблизу об’єкта, вона приховано спостерігала за ним, щоб встановити там орієнтовну кількість особового складу та військової техніки», – повідомили у прес-службі СБУ.

За даними Офісу генпрокурора, зібрану інформацію жінка передавала російському військовослужбовцю, який воює в Україні, через месенджер Telegram. З окупантом працівниця дитсадка познайомилася у вересні 2023 року, і з того часу отримувала завдання шпигувати за ЗСУ та українською військовою технікою. В СБУ додали, що жінка потрапила в поле зору росіян через свого знайомого з Куп’янська, який під час окупації перейшов на бік Росії.

«Отримані відомості підозрювана передавала у вигляді текстових повідомлень з позначенням координат на Google-мапах. Завдяки її “допомозі” збройні сили Росії готували повітряні атаки на місто для послаблення оборони Харкова», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Під час обшуків у помешканні жінки виявили телефон із доказами співпраці з росіянами. Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада під час воєнного стану). Жінці загрожує довічне ув’язнення із конфіскацією майна, наразі вона перебуває під вартою.