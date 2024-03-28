Російському шпигуну загрожує довічне позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки України у Києві затримали російського агента, який під виглядом капелана намагався долучитися до однієї з бригад українських десантників, щоб шпигувати. До цього зрадник працював у Київській ОВА і ще тоді співпрацював із росіянами. Про це у четвер, 28 березня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, киянин намагався долучитися до однієї з бойових бригад десантно-штурмових військ, щоб шпигувати за місцями її базування та переміщенням у напрямку передової.

«Надалі фігурант мав встановлювати довірливі відносини з командуванням підрозділів десантно-штурмових військ ЗСУ. У такий спосіб він сподівався розширити свої можливості щодо збору даних про озброєння, робочі плани та бойові операції українських захисників», – йдеться у повідомленні.

Однак співробітники СБУ вчасно викрили шпигуна та встановили його російських кураторів. Потім, коли чоловік вже проходив співбесіду у штабі командування українських десантників щодо зарахування до лав ЗСУ, його затримали.

«За даними слідства, затриманим виявився головний спеціаліст одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації. Посадовець був дистанційно завербований кадровим співробітником 317-го розвідувального центру головного управління Генштабу ЗС Росії (відомого як ГРУ)», – розповіли у СБУ.

Щоб видавати себе за капелана, киянин зробив собі фальшиву довідку, яка нібито засвідчувала його належність до парафіян однієї з конфесій. До цього російська спецслужба давала йому випробувальні завдання ще під час його роботи у військовій адміністрації. Комунікацію з росіянами він підтримував через анонімний чат у месенджері.

Під час затримання у зрадника вилучили мобільний телефон із доказами його листування з російським ГРУ.

Наразі фігуранту повідомили про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.