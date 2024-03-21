19-річна агентці загрожує довічне ув'язнення

У Запоріжжі Служба безпеки України затримала російську інформаторку, яка шпигувала за правоохоронцями СБУ та коригувала удари по місту. Нею виявилася 19-річна студентка місцевого університету, повідомили у прес-службі СБУ у четвер, 21 березня.

На замовлення російського ФСБ студентка шпигувала за співробітниками Служби безпеки, щоб встановити запасні пункти дислокації СБУ. Цю інформацію російські спецпризначенці планували використати для підготовки ракетних ударів по Запоріжжю.

«Крім того, зловмисниця намагалась встановити точні координати підприємств, які задіяні в оборонно-промисловому комплексі України. Для цього вона отримувала від окупантів орієнтовну геолокацію оборонних заводів, а потім поблизу них проводила дорозвідку на місцевості.Під час стеження фігурантка фіксувала максимум інформації про об’єкти: від режиму їхньої роботи до інтенсивності руху вантажної техніки на відкритій території цехів», – повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці зазначили, що дівчина також таємно використовувала своїх друзів та одногрупників у виші, в яких вона розпитувала потрібну їй інформацію. За допомогою зібраної студенткою інформації росіяни планували атакувати виробничі підприємства у Запоріжжі з ракет та дронів.

СБУ завчасно викрила зрадницю та затримала її. Виявилося, що 19-студентку дистанційно завербували восени 2023 року. Завербувати дівчину допомогла її хрещена, яка добровільно перейшла на бік росіян та входить у керівну ланку одного з тимчасово окупованих міст на Запоріжжі.

Через хрещену дівчини ФСБ передавала накази агентці. Крім того, жінка також приймала результат виконаної роботи студентки.

19-річній дівчині повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ККУ (вчинення злочину за змовою), ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Їй загрожує довічне ув’язнення.