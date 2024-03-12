Військовослужбовцю загрожує довічне ув'язнення

Служба безпеки України затримала на Запоріжжі українського військовослужбовця, який працював на російські спецслужби та намагався отруїти командування одного з підрозділів. Крім того, зрадник розвідував місця дислокації та руху ЗСУ на фронті, повідомили у прес-службі СБУ у вівторок, 12 березня.

За даними слідства, завербований ФСБ український військовослужбовець готував диверсію проти командування бойового підрозділу ЗСУ у Запорізькій області. Чоловік планував додати отруту у воду для лазні та прання, якою користувалося командування.

Правоохоронці завчасно викрили плани зрадника та детально задокументували його підривну діяльність проти України. Зокрема, окрім організації отруєння командування ЗСУ чоловік збирав інформацію про дислокацію та переміщення особового складу ЗСУ на фронті.

«За даними слідства, фігурант був завербований через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Луганщини. Як встановило розслідування, загарбники викрали родичів чоловіка прямо з їхнього помешкання, а потім ув’язнили до місцевої російської катівні. Там потерпілих піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь країни-агресора», – повідомили у прес-службі СБУ.

Український військовослужбовець контактував з куратором ФСБ через анонімний чат у месенджері. Телефон із доказами роботи на російські спецслужби правоохоронці виявили під час обшуків у затриманого зрадника.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Йому може загрожувати довічне ув'язнення.