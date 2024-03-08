Суддю Брянківського районного суду Луганської області викрили на роботі на російські спецслужби. Чоловік збирав особисті дані українських суддів, а також полонених військовослужбовців та передавав їх ворогу, повідомила прес-служба відомства у п’ятницю, 8 березня.

Як повідомляється, суддя отримав доступ до закритих суддівських груп у різноманітних месенджерах. Там він збирав особисті дані українських суддів, як то фотографії, номери телефонів, електронні поштові скриньки, посади та інші установчі дані. Особливу увагу чоловік приділяв суддям з проукраїнською позицією.

Крім того, він за завданням російських кураторів вивідував дані про українських військових та їхню рідню, які перебувають в російському полоні. Потім ці дані спецслужби росіян використовували під час допиту полонених українців.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала екс-чиновників філії «Харківгаз» за співпрацю з росіянами під час боїв за Харків. Чоловіки допомагали окупантам викрадати газ, який потім використовували для потреб російських військових.