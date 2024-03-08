Зрадникам загрожує до 12 років ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України затримали двох чергових російських інформаторів у Слов’янську Донецької області. За даними слідчих, чоловіки допомогали росіянам атакувати місто. Про це повідомили у прес-службі СБУ у п’ятницю, 8 березня.

Зрадниками виявились двоє місцевих жителі – працівник комунального підприємства та безробітний. Чоловіки вийшли на російську спецслужбу через свого знайомого – бойовика окупаційних угруповань Південного військового округу Росії. Для конспірації російські інформатори діяли окремо один від одного. А розвіддані збирали під час поїздок на власних авто вздовж прифронтової території, де приховано фіксували потрібні об’єкти.

«Щоб спланувати повітряні атаки на місто, окупанти сподівались отримати від своїх поплічників орієнтовні геолокації зенітно-ракетних комплексів ЗСУ. Крім того, ворог намагався отримати координати українських систем реактивної артилерії, у тому числі типу HIMARS. Також у зоні особливої уваги загарбників були опорні пункти та блокпости на підступах до райцентру», – йдеться у повідомленні.

За допомогою інформаторів росіяни планували дізнатися про слабкі місця в обороні Слов’янська та врахувати їх під час нових масованих штурмів на цьому напрямку.

Співробітники СБУ викрили російських інформаторів та затримали. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з окупантами та чорнові звіти для ФСБ. Також в одного із фігурантів вилучили 90 набоїв до автомата АК-74.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру у поширенні інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.