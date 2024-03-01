Затриманій загрожує до 12 років позбавлення волі

У Харкові співробітники Служби безпеки України затримали колишню вчительку, яка видавала росіянам місця перебування українських патріотів під час окупації частини Харківщини. Про це у п’ятницю, 1 березня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, саме за наведенням жінки росіяни викрали та ув’язнили у катівні кількох учасників руху опору в регіоні. Серед них – депутат місцевої ради, учасник АТО і батько співробітника Національної поліції України.

«У застінках до викрадених людей застосовували жорстокі тортури – постійно били і тривалий час залишали без їжі та води. У такий спосіб російські окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про Сили оборони, які на той час вели запеклі бої за Харків. Однак загарбникам не вдалося “вибити” з українських патріотів розвіддані, а згодом декількох відпустили», – йдеться у повідомленні.

Ще одного українця окупанти вивезли до Бєлгородської області, де тримали в полоні два роки, а потім обміняли на російського бойовика.

Зрадницею виявилась 57-річна колишня вчителька молодших класів у селі Лук’янці Липецької громади. Раніше її притягували до відповідальності за побиття учнів. Після звільнення села жінка виїхала до Харкова, де переховувалась від правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження та затримали в орендованій квартирі.

Жінці оголосили про підозру у пособництві державі-агресору. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Зараз підозрювана перебуває під вартою.