Архімандрит благословив окупацію Херсонщини

Слідчі Служби безпеки України заочно повідомили про підозру екс-настоятелю одного із соборів Херсонської єпархії УПЦ МП Олексію. Клірик підтримав окупацію Херсонщини та благословив проведення незаконного референдуму щодо приєднання Херсонщини до Росії. Про це у понеділок, 19 лютого, повідомили у прес-службі СБУ.

За даними слідчих, після окупації Херсона клірик увійшов до найближчого оточення колаборанта Володимира Сальдо та став його духівником. Архімандрит регулярно запрошував Сальдо на богослужіння у храмі, а під час проповідей благословляв проведення незаконного референдуму щодо приєднання Херсонщини до Росії. Крім того, екс-настоятель звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ.

«За перехід клірика на сторону окупантів вони передали його собору захоплені території “Укртелекому” та місцевих бізнесменів у центральній частині Херсона», – йдеться у повідомленні.

Разом з цим 30 вересня 2022 року у Кремлі архімандрит взяв участь в так званій церемонії включення тимчасово захоплених регіонів України до складу Росії.

Під час звільнення Херсона клірик разом з російськими окупантами втік на лівобережну частину Херсонщини. За даними СБУ, там він став секретарем так званої Скадовської єпархії РПЦ.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада та пособництво державі-агресору. Йому загрожує довічне увʼязнення. Оскільки чоловік переховується на окупованій території, СБУ вживає комплексних заходів для притягнення зловмисника до відповідальності за вчинені злочини.