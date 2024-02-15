Дмитрук повідомив про внесення застави за Павла Музичука

Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який раніше належав до панівної партії «Слуга народу», вніс заставу за нещодавно арештованого клірика УПЦ МП Павла Музичука, підозрюваного в організації провокацій у Києво-Печерській Лаврі та підтримці Росії. Про внесення застави у 121 тис. грн повідомив сам Артем Дмитрук у четвер, 15 лютого.

«Заставу внесено», – заявив нардеп, коментуючи свій попередній допис щодо обрання Музичуку запобіжного заходу.

13 лютого Артем Дмитрук повідомив, що обрання застави у 121 тис. грн замість 500 тис. грн для Павла Музичука є «хорошою новиною». Клірика затримали правоохоронці СБУ 9 лютого.

Нагадаємо, Павла Музичука, який брав активну участь у провокаціях у Лаврі під час передачі майна комплексу державі, затримали минулого тижня на території Лаври. Правоохоронці повідомили архідиякону підозру за ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування та глорифікація російської агресії). Згодом Музичука заарештували із можливістю внесення застави.

Зазначається, що Музичук координував свої дії з проросійським блогером Шарієм та розхитував суспільно-політичну ситуацію у Києві під виглядом «акцій протесту» навесні 2023 року на території Лаври. Тоді віряни УПЦ МП намагалися блокувати роботу комісії Мінкульту, яка прибула для опечатування корпусів Лаври. Комплекс розірвав орендний договір із УПЦ МП, що намагалися оскаржити монахи. Тоді ж митрополит УПЦ МП Павло Лебідь, який вже більш ніж пів року сидить під арештом, погрожував журналістам побиттям. Як і Музичука, Павла Лебедя заарештували правоохоронці.

Артем Дмитрук потрапив до парламенту як мажоритарник від «Слуги народу», але у 2021 році його виключили. З того моменту нардеп перебуває у Верховній Раді як позафракційний. Нагадаємо, Дмитрук, який вніс заставу за клірика УПЦ МП, причетний до побиття перехожого у центрі Києва у жовтні 2023 року. Тоді Дмитрук разом з нардепом «Слуги народу» Олександром Куницьким зчинили бійку з чоловіком, звинувативши його у шахрайстві. За словами самого чоловіка, народні обранці вимагали у нього гроші. Щодо нардепів відкрили кримінальне провадження.