СБУ повідомила про підозру Павлу Музичуку, який організовував провокації у Лаврі

У п’ятницю, 9 лютого, співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до Києво-Печерської Лаври. За даними джерел низки українських ЗМІ в СБУ, правоохоронці прийшли до одного зі священнослужителів, який координував постановні мітинги під час законного повернення майна Лаври, яке належало УПЦ МП, державі.

Про прибуття на територію Лаври правоохоронців повідомив адвокат монахів УПЦ МП Микита Чекман. Він зазначив, що СБУ прибула приблизно о 6:00 9 лютого.

Зокрема, світлину правоохоронців на території Києво-Печерської Лаври оприлюднило hromadske. За даними журналістів, СБУ прибуло до одного зі священників, який допомагав в організації та координації постановних акцій протесту, що відбулися у березні 2023 року.

Згодом у прес-службі СБУ повідомили, що послушнику Києво-печерської Лаври повідомили про підозру за ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування та глорифікація російської агресії). Священник організовував провокації та був одним із найближчих соратників митрополита УПЦ МП Павла Лебедя.

«Під виглядом “акцій протесту” клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві. Для цього він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, який підозрюється у державній зраді. Зокрема, як з’ясувало розслідування, ворожий пропагандист “інструктував” ієродиякона щодо запису та поширення провокативних відео штучних заворушень біля Лаври», – повідомили у прес-службі СБУ.

Під час обшуків у монаха правоохоронці виявили:

комп’ютерну техніку;

понад десяток мобільних телефонів;

майже 300 сім-карток, які чоловік використовував для підривної діяльності.

Хоч правоохоронці не уточнили, кому саме вручили підозру, йдеться про Павла Музичука, який особисто перешкоджав комісії міністерства культури навесні 2023 року в Лаврі. За даними «Главком», Музичук має російське громадянство.

Нагадаємо, тоді віряни УПЦ МП намагалися блокувати роботу комісії Мінкульту, яка прибула для опечатування корпусів Лаври. Комплекс розірвав орендний договір із УПЦ МП, що намагалися оскаржити монахи. Тоді ж митрополит УПЦ МП Павло Лебідь, який вже більш ніж пів року сидить під арештом, погрожував журналістам побиттям.

Представники УПЦ МП кілька місяців поспіль заважали роботі Мінкульту – зокрема, у липні віряни та священники УПЦ МП завадили комісії Мінкульту та правоохоронцям опечатати вивільнені корпуси Києво-Печерської Лаври.