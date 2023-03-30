Водночас у Лаврі московські священники проводять службу

У Києво-Печерській Лаврі, де відбувається процес передачі корпусів від УПЦ МП міністерству культури, зібралися парафіяни, які заважають працювати комісії Мінкульту. Люди не пропускають представників комісії до корпусів, заблокували двері та заховали ключі.

Про це у четвер, 30 березня, повідомила кореспонденту «Радіо Свобода» директорка департаменту культурної спадщини міністерства культури Мар'яна Томин. Двері до будівель, які має перевіряти комісія, зачинені, а парафіяни УПЦ МП не пускають представників Мінкульту до корпусів.

Тим часом у Києво-Печерській Лаврі проходить служба московських священників, повідомив активіст Сергій Стерненко. Митрополит УПЦ МП Павло Лебідь після вранішньої служби повідомив журналістам, що у середу, 29 березня, його викликали до СБУ. Настоятель заявив, що комісію Мінкульту не пустять на територію Лаври, а РНБО не несе загрози для священників.

«Що таке РНБО? Сьогодні він є, а завтра ні», – заявив Павло Лебідь.

У розмові з журналістом Telegraf Яном Доброносовим Павло Лебідь почав погрожувати йому побиттям.

Представники комісії мали перевірити дві будівлі комплексу, проте їхню діяльність блокують віряни УПЦ МП. У комісії зазначили, що в разі подальшого перешкоджання роботі вони викличуть поліцію.

29 березня міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що Мінкульт таки не зміг розпочати приймання-передачу майна, тому за фактом перешкоджання роботи комісії Мінкульт подав заяву до поліції.

«Брутальна поведінка представників УПЦ МП щодо представників Комісії глибоко дисонує з їхніми закликами до Бога. Завтра Комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі», – заявив Олександр Ткаченко.

«Суспільне» заявило, що один зі священників УПЦ МП на території Лаври штовхнув журналістку видання, яка намагалася поставити питання Павлу Лебедю. Священник зірвав кріплення на камері оператора, який знімав події в Лаврі. «Суспільне» заявило, що звернеться до поліції за перешкоджання діяльності журналістам.

У прес-службі Національної поліції повідомили, що журналісти дійсно подали заяву. За ч. 1 ст. 171 ККУ (перешкоджання журналістам) правоохоронці почали кримінальне провадження. Священникам УПЦ МП загрожує штраф до 850 грн, арешт до шести місяців чи позбавлення волі до трьох років.

Кореспонденти повідомляють, що голова УПЦ (МП) митрополит Онуфрій не захотів спілкуватися з журналістами та поїхав з Лаври. Згодом прихильники Онуфрія зламали замок, який перекривав вхід до Лаври, увірвалися на територію комплексу та намагаються не пускати комісію міністерства. Очевидці повідомляють, що майже дійшло до бійки.

Зазначимо, покинути Києво-Печерську Лавру священники УПЦ (МП) мали ще в середу, 29 березня. Натомість в УПЦ МП оскаржили виселення в суді, сподіваючись довше затриматись у Лаврі та вивезти якомога більше речей, зокрема й ікон.