УПЦ МП провела останнє богослужіння в Києво-Печерській лаврі, 29 березня 2023

В середу, 29 березня закінчується дія договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» та Українською православною церквою Московського патріархату. Попри це, церковники вирішили оскаржити своє виселення з лаври в суді та залишитися в ній на час судового розгляду. Вони не погоджуються з вимогою покинути Києво-Печерську лавру, але водночас активно вивозять звідти своє майно.

В середу у Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври УПЦ МП провела останнє богослужіння, на яке прийшли сотні вірян. Вони стояли як у храмі, так і на вулиці. Під час проповіді намісник монастиря УПЦ МП, який розташований на території лаври, Павло Лебідь розповів, що 30 березня почнеться процес передачі (насправді – повернення) Лаври державі. Також митрополит Павло заявив, що він та духовенство УПЦ МП має право залишитись і не планує покидати лавру до закінчення судового розгляду із заповідником, пише «Українська правда».

«Закон на нашому боці. Ми залишимось у лаврі до закінчення судового розгляду. У нас довгостроковий контракт, який не можна розірвати під час воєнного часу. Нам запропонували "компроміс": виїжджають з Лаври блаженніший Онуфрій, семінарія і я. Я сказав, що з хреста не сходять, з хреста знімають. Ми не потребуємо таких "компромісів"», – сказав митрополит Павло.

Після служби митрополита провели до його резиденції, де він пересів у Mercedes та виїхав з монастиря.

Як зазначає «Радіо Свобода», впродовж останнього тижня церковники УПЦ МП вивозили з лаври майно. Коментуючи цю інформацію, народний депутат, голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв сказав, що це було майно УПЦ МП, а не Києво-Печерської лаври. За його словами, поки що зникнення музейних експонатів у лаврі не виявили. Водночас він додав, що потрібно дочекатися висновків відповідної комісії.

«Загалом картина, наскільки мені відомо, станом на вчора була, скажімо так, нормальною. Не було виявлено зникнення експонатів. Але давайте почекаємо, щоб все закінчилося, щоб був офіційний звіт цієї комісії з передачі майна. Я не хочу забігати наперед і бути занадто оптимістичним. Я думаю, що, може, й сантехніку треба перевірити», – сказав Потураєв в ефірі «Радіо Свобода».

За його словами, те майно, яке в останній тиждень УПЦ МП вивозила з лаври, є власним виробництвом цієї релігійної організації, і те, що його вивозять, свідчить про те, що церковники таки готуються залишити святиню.

«Києво-Печерську лавру перетворили з заповідника на мануфактуру, на виробництво. Чого там тільки не виробляють. Зокрема, ікони виробляють. І там дуже багато і, треба сказати, дуже якісних копій дуже відомих ікон. Всі ці ікони – в музейному фонді. Вони не зникли з музейного фонду. І те, що вони вивозять, це – власне виробництво. Це не власність держави. До речі, це дає привід для стриманого оптимізму, що вони все ж таки полишать Лавру. Тому що, коли люди забирають майно, причому все, то скоріше це про те, що вони готові залишати», – сказав народний депутат.