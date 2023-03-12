Україна не допустить, щоб у Росії залишилась можливість маніпулювати духовністю і руйнувати наші лаври, заявив у вечірньому відеозверненні в неділю, 12 березня, президент України Володимир Зеленський. Таким чином він прокоментував розірвання договору, за яким Українська православна церква Московського патріархату орендує приміщення Києво-Печерської лаври.

«Є цього тижня рух і на зміцнення нашої духовної незалежності. Суспільство це бачить. І я бачу схвалення українцями цих наших кроків – цілком законних. І ми продовжимо цей наш рух. Ми не допустимо, щоб у держави-терориста залишилась хоча б якась можливість маніпулювати духовністю нашого народу, руйнувати українські святині – наші лаври – або красти з них будь-які цінності», – сказав він.

Нагадаємо, 10 березня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою Московського патріархату. Церковники вважають такі дії «забаганками чиновників Мінкульту» і кажуть, що будуть відстоювати своє право на користування лаврою.

У Києво-Печерській лаврі заявили, що УПЦ МП має покинути всі її приміщення до 29 березня.

Аудитори вже виявили на території Лаври 36 незаконних новобудов.