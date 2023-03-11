Києво-Печерська лавра

Державна аудиторська служба зафіксувала численні порушення під час ревізії Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра». Зокрема, мова йде про 36 новозбудованих самочинних будівництв, пише LB.ua з посиланням на власні джерела.

Усі вони, відзначають джерела, є комерційними та господарськими приміщеннями (тобто не мають прямого відношення до чернечого життя/побуду).

Крім того, керівництво чоловічого монастиря УПЦ (МП), що розташовувався в Києво-Печерській Лаврі протягом багатьох років, знищило, зазначається в аудиті, пам’ятку архітектури – старовинну огорожу на вул. Ближньопечерській.

Також аудитори виявили факти незаконної передачі у користування Київській метрополії, Приватній академії та Академії УПЦ пам’яток культурної спадщини.

Як інформував ZAXID.NET, 10 березня в. о. генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Олександр Рудник попередив чоловічий монастир УПЦ (МП) про необхідність до 29 березня звільнити будівлі та споруди Національного заповідника.

Причиною виселення стали порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.